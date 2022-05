Kosovo vil bli med i Europarådet, Beograd lover å «kjempe»

Et tiår etter en dødelig krig mellom albanske separatister og serbiske styrker, anerkjente Beograd aldri Pristinas uavhengighet, som ble erklært i 2008, og hindret Kosovo i å gå inn i FN, bortsett fra Moskva eller Beijing.

Kosovo er det mest demokratiske, proeuropeiske og mest betrodde landet på Vest-Balkan, sa Kosovos utenriksminister Tonica Kervalla-Schwarz på departementets Facebook-side, og kunngjorde Pristinas medlemskap.

Den 6. mai advarte Serbias president Alexander Vuிக்i at Serbia vil gjenoppta sine anstrengelser for å forlate anerkjennelsen av Kosovos land i tilfelle en forsoningsforsøk med Europarådet. Han lovet torsdag at Beograd ville gjøre alt den kunne for å «stille og diplomatisk motsette seg» dette forsøket. «Vi vil gjøre alt vi kan for å vise at vi kan kjempe og redde landet vårt i de kommende ukene,» sa han til lokal-tv.

Kosovo har blitt anerkjent av hundrevis av land, inkludert de fleste vestlige, og nylig av Israel.