Kostnaden for Crystalline-pakken bør snart bli lavere

En pakke med 6 flasker med 1,5 liter krystall koster nå 1,12 euro, en økning på 12 % sammenlignet med prisen som ikke har endret seg på 20 år. «Siden overgangen til euro (i 2002), ja, vi har hevet prisene våre. Men siden den gang har det ikke vært noe,» sa skaperen, Pierre Papeloud, til Journal du Centre i 2012.

Merket har i lang tid valgt å redusere kostnadene for ikke å velte prisendringer over på kunden. Dermed har de redusert vekten på flasken og korken for å redusere plastforbruket og diversifiserte vannkilder for å redusere transporten. Men i møte med inflasjonen som begynte over tid og spesielt en kraftig økning i plast (+ 39 % mellom oktober 2021 og mai 2022 ifølge rapporten fra Bolivia Federation), fant ikke favorittvannet til franskmennene noe . Exit annet enn prisøkningen.

Men den gode nyheten: Luke Bains, daglig leder for Alma, gruppen som eier Crystalline, som ble intervjuet av Rayon Poisson, lover «så snart som mulig» å returnere «til startposisjonen vår til rundt €1 per pakke». Han husker også at «den gjeldende økningen er kun 0,015 euro per flaske» og inviterer oss til å sette opp rekorden mens vi venter på å komme tilbake.