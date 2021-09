KP Petito var en av tre personer som forsvant i nærheten av Grand Dayton Park i løpet av sommeren

Reiseblogger KP Petito var en av tre personer som forsvant i nærheten av Grand Dayton Park -området i sommer.

22-åringen ble rapportert savnet av familien 11. september etter at hun kom hjem fra en langrennsbuss med mannen Brian Laundry.

Paret fløy fra New York til Salt Lake City i Utah, det siste stedet Petito så før hun forsvant. Etter å ha forlatt Salt Lake City, antas paret å ha flyttet til Wyoming.

I en telefon til moren hennes 25. august sa Pettito at hun var i Grand Dayton nasjonalpark i Wyoming. Moren hennes, Nicole Schmidt, sa at hun mottok en tekstmelding fra datteren 30. august, der hun sa “det er ingen tjeneste i Yosemite”.

Imidlertid sa han at han ikke trodde meldingen ble sendt av datteren hans, og at myndighetene anser Grand Detton National Park som det siste bekreftede stedet for Pettito.

Mens myndighetene søker etter Pettito, ble to andre passasjerer meldt savnet i sommer, selv om myndighetene foreløpig ikke tror at de savnede er knyttet sammen.

Den første var Sean McLaughlin, 27, som forsvant igjen i juni etter at han gikk tur i området New York Post Rapport Han ble oppdaget 7. juni med en pose som gikk mot Dagart -sjøen, men til tross for mange referanser og helikoptersøk i området, ble han ikke funnet.

Den andre personen som forsvant i sommer var Robert Lowry, 46, som sist ble sett på Jackson Hole Mountain Resort i Tetton Village 19. august, mens Ping var i telefonen 23. august.

I helgen kunngjorde politiet at de også lette etter forloveden til Pedito, Laundry, hvis familie sa at de ikke hadde sett ham siden sist tirsdag. Mr Laundry har ennå ikke samarbeidet med politiet som undersøker Petitos forsvinning, og har blitt utnevnt som en interessert person i saken.