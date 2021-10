KP Pettitos død: Politiet innrømmer en feil i etterforskningen, men nekter for det

Nesten en uke etter at de menneskelige levningene ble funnet, identifisert som restene av Brian Laundry, innrømmet politiet i North Point, Florida, å ha gjort noe galt under en etterforskning. Det skjedde den 15. september at Coffee Pettito hadde blitt meldt savnet av foreldrene i to dager, men kroppen hans var ennå ikke funnet (Det var 19. september)

På denne dagen, som tidligere dager, overvåket politiet Brian Laundrys foreldres hus fordi han sist hadde sett partneren sin i live, og paret hadde kommet tilbake alene fra sin uker lange reise. De så den unge mannen forlate familien for to dager siden, og den 15., da en bil kom ut av huset og noen kom ut med en baseballcaps, trodde betjentene at de hadde identifisert Brian. Men det var egentlig moren hans…

“Da familien rapporterte at han var savnet, er det nytt for oss at de mistet ham. Vi trodde Brian kom hjem på onsdag,” sa North Point-politiet mandag, og innrømmet dermed offentlig feilen. Politiet trodde imidlertid ikke at selv om liket av KP Pettito senere ble funnet, fikk det ikke vesentlige konsekvenser på slutten av etterforskningen. Liket av Brian Laundry er igjen.

“Bortsett fra litt forvirring, vil det sannsynligvis ikke endre noe. Da er Brian allerede død,” rettferdiggjorde polititeamet tirsdag og sa “ingenting skjedde. Det gjorde en forskjell i Brians liv.”