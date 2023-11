OpenAI og Microsoft: «Utover AI er vi vitne til en ideologisk kamp mellom to visjoner om fremgang.»

Q* vil representere et stort gjennombrudd innen kunstig intelligens. Det er en modell som er i stand til å løse logiske problemer på en menneskelignende måte, og vekke bekymringer om dens potensielle innvirkning på menneskehetens fremtid. I følge informasjon fra Reuters uttrykte forskere innen OpenAI sine bekymringer i et brev til selskapets styre, og fremhevet tilstedeværelsen av ««En kraftig oppdagelse om kunstig intelligens som etter deres mening kan true menneskeheten.»

Berettiget bekymring?

Det etiske spørsmålet rundt utviklingen av kunstig intelligens vil nå et nytt nivå med fremkomsten av Q*. Etter hvert som generativ kunstig intelligens fortsetter å utvikle seg, blir bekymringene for dens innvirkning på arbeidsmarkedet og potensialet for å miste kontrollen over disse systemene stadig mer presserende.

Bekymringen for Q* handler ikke bare om dens problemløsningsevner, men også om muligheten for at den representerer et sprang mot superintelligens, et stadium der kunstig intelligens overgår menneskelig intelligens. I så fall reiser dette grunnleggende spørsmål om de etiske konsekvensene og sikkerhetstiltakene rundt slik utvikling.

Sam Altmans første oppsigelse kan tolkes som en umiddelbar reaksjon på bekymringene forskernes brev. Imidlertid legger hans raske tilbake til stillingen som administrerende direktør et element av mystikk til historien.

