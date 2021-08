Kraftig nedgang i befolkningen i Barentsburg i Norges arktiske skjærgård – øye i Arktis

Den russiske gruvebyen i Norges Svalbard -skjærgård har mistet 20 prosent av befolkningen siden i fjor.

Den eneste gjenværende russiske permanente residensen på skjærgården, Spitzburg, er Berndzburg. Svalbard er under full norsk suverenitet, men i henhold til 1925-traktaten gis alle undertegnede ikke-diskriminerende rettigheter til fisk, jakt og leting etter mineralressurser. Når det gjelder Russland, kullgruven. De fleste arbeiderne og menneskene er russere og ukrainere.

I motsetning til nordmennene som stengte den statseide gruven i Swayambhunath for noen år siden, er ikke gruvekull lønnsomt i Barentsburg. I 2017 ble det hentet 140 000 tonn kull fra under den permanente isen, en kilometer under havnivået, rapporterte Foreldreobservatøren. 30 000 tonn ble brent på det lokale kullkraftverket, som ga varme og elektrisitet til nybyggerne. Resten ble sendt til Storbritannia.

Både gruvedriften og byen drives av det russiske statseide arbeidsselskapet Trust Arcticol (Arctic Coal). Det er en bedriftsby for all del.

Nylige demografiske tall publisert Statistisk sentralbyrå Pyramiden har vært en spøkelsesby siden slutten av 1990 -tallet, og viste en nedgang i befolkningen på 20 prosent siden mai 2020, med bare en håndfull mennesker som bodde i polarnattvintrene.

Svalbardposten, En lokalavis i Longerbian, rapporterte først om nedgang i befolkningen. Ifølge avisen kan en av årsakene til Barentsburgs fall ha vært vanskeligheter med å komme inn i skjærgården under epidemier.

I motsetning til Barentsberg fortsetter befolkningen i Longyearbyen å vokse. Den norske byen, nå regnet med det lille vitenskapelige samfunnet i Nie-Alessund, har nå 2459 mennesker, en økning på 42 det siste halvåret. Av den faste befolkningen er 753 fra andre land enn Norge.

Relaterte historier fra Nord:

Canada: Yugans befolkning er 21 prosent høyere enn for ti år siden, og vokser stadig jevnt, CBC News

Finland: Finlands befolkning begynner å synke i 2031, Yle News

Norge: Befolkningen synker i Arktisk Norge, The Independent Parents Observer

Russland: Med unntak av militære byer opplever Russlands nordlige befolkning en kraftig nedgang, The Independent Parents Observer

Sverige: Nord -Sverige forventer befolkningsvekst fra grønne investeringer, Radio Sverige

Forente stater: Hvordan små investeringer forbedrer Alaskasamfunnet, Alaska Offentlige medier