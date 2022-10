Kreml har anklaget Ukraina for å trekke seg fra samtaler med Russland på oppdrag fra USA

«Teksten var faktisk klar. (…) Og så, plutselig forsvant den ukrainske siden fra radaren, (den) kunngjorde at den ikke lenger ønsket å fortsette forhandlingene,» beklaget Dmitrij, den russiske presidentens talsmann. Peskov sa at Vladimir Putin anså det som «åpenbart» at «avvisningen av allerede avtalte avtaler tydeligvis skjedde etter ordre fra Washington».

«Det er ganske åpenbart,» hamret han til journalister.

Onsdag sa Bissau-Guinean Umaro Sisoko Mbalo, den nåværende sjefen for ECOWAS, i Kiev at Vladimir Putin, som han hadde besøkt tidligere på dagen, «sa han var klar til å holde samtaler med president Zelensky».

På spørsmål om disse kommentarene, Mr. Peskov forsikret at Russland er «klar til å garantere sine interesser ved forhandlingsbordet».

«Vi ønsker det, men vi snakker om Ukrainas fullstendige motvilje i denne spesielle saken», beklaget han, og la merke til at det ikke var «ingen spesifikk melding» i tillegg til det ukrainske presidentskapet.

Volodymyr Zelensky fordømte Vladimir Putins «produserte retorikk» og avviste raskt muligheten for dialog med Moskva.

I slutten av september var han enda mer definitiv, og lovet at Ukraina ikke ville forhandle med Russland så lenge Vladimir Putin var president.

Samtalene mellom Kiev og Moskva har stanset siden mars, og begge sider har beskyldt hverandre for dødpunktet.