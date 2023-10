Krig i Midtøsten: For 50 år siden, hva skjedde under Yom Kippur-krigen?

Israelere trøster seg med en overlegen blanding. De tror nå at de er trygge for angrep. De tre seirene i 1948, 1956 og 1967 beviste at tilbakekomsten av angriperne mot den israelske hæren var en illusjon. Likevel ønsker de som ble beseiret i 1967 sine territorier tilbake: Golanhøydene for Syria, Sinai-ørkenen for Egypt.

6. oktober 1973 rykket egyptiske soldater over Suez-kanalen SinaiSamme med den syriske hæren Golanhøydene. De to arabiske hærene, godt utstyrt med sovjetisk utstyr, manøvrerte effektivt. For første gang vakler Israel. Men snart viste israelske tjenestemenn taktisk dristighet og snudde den opprinnelig kompromitterte situasjonen.

I løpet av få dager tar den israelske hæren tilbake Golan og marsjerer mot Damaskus. På Sinai manglet Egypt mot i motsetning til generalen Ariel Sharon I sin tur kan Suez-kanalen krysses på veien til Kairo. Bak kulissene varmes telefonen opp mellom amerikanerne, Israels allierte og sovjetenes allierte i Syria og Egypt. De inngår en våpenhvile 25. oktober 1973 via FNs sikkerhetsråd.

Resultater av Yom Kippur-krigen: Titusenvis av døde og sårede på begge sider. Den israelske offentligheten tviler nå på militærets uovervinnelighet, så Israel er mer villig til å forhandle. På arabisk side er skammen fra 1967 vasket bort, men vi forstår også at total seier mot Israel er umulig.