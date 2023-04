Krig i Ukraina 11. april: Russiske manøvrer i arktiske farvann og amerikanske mistanker om ukrainsk motangrep

Kampene fortsetter om kontrollen over byen Bakhmoud øst i Ukraina, som har vært hardt omstridt siden i fjor sommer. Lederen for den russiske paramilitære gruppen Wagner, Jevgenij Prigojine, sa tirsdag at hans menn hadde erobret «mer enn 80 %» av byen.

Tirsdag gjennomførte Russland store militære manøvrer i sine arktiske farvann. Øvelsene involverte 1800 soldater, et dusin skip og 40 fly og helikoptre. Ifølge den russiske marinens nordflåte er øvelsene rettet mot å beskytteBeskyttelse av sjøveier som russisk handelsfart og den nordlige sjøveien«Manøveren må vare i flere dager.

Nettopp i Russland forklarer en ny oppdagelse skjebnen til jagerflyene involvert i Wagner-militsen, Kremls virkelige kanonfôr. Massegraver som inneholder likene til paramilitære soldater har blitt oppdaget av innbyggere i forskjellige deler av landet, rapporterte BBC. Mange av dem vil være fanger som valgte å kjempe i Ukraina i bytte mot redusert straff. Slike improviserte graver er vanlige uten å informere familiene til de døde. Siden den gang har sistnevnte forsøkt å finne liket av deres døde slektning for å begrave det ved siden av dem.

Lekkasjen av hemmelige dokumenter fra USA fortsetter å snakkes om. Ifølge et dokument som er utgitt til offentligheten, er amerikansk etterretning skeptisk til en ukrainsk motoffensiv som kun kan oppnå «moderate territorielle gevinster» mot russiske styrker. Washington Post.