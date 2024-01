I møte med Apolline de Malherbe vurderte Emmanuel Todd at USA hadde «falt i en felle i Ukraina», en felle satt «av dem selv og av ukrainsk nasjonalisme». Han mener at Washington ikke bare undervurderte evnen til Russlands motstand, men også overvurderte sine egne evner og Vestens evne til å støtte Ukraina militært: «Vi påla Ukraina illusjonen om at Vesten har de industrielle fasilitetene til å støtte krigen,» forsikrer han.

Historikeren legger ikke skjul på sitt hat mot Amerika: «I motsetning til hva alle tror, ​​er det beste som kan skje med Europa forsvinningen av Amerika (…) Vi vil være i fred», understreker han, «Når de bestemmer seg for å forlater imperiet deres, de fører konflikter fra alle disse delene av Eurasia. Han «fordømmer den «amerikanske herskerklassen» som «geopolitikere» uten «moral», grådige etter «penger og kriger» og «fryder seg» i «uorden» i «Eurasia». For å bryte det privilegerte forholdet mellom Tyskland og Russland, bevart under Angela Merkel, men han kritiserte også USA for å gjøre alt for å «hindre deres samarbeid» på Nord Stream 2 megagassrørledningsprosjektet demonisert av Washington i 2022 , etter hans etterfølger Olaf Scholz sin oppstigning til makten.