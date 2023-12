Krig i Ukraina: Avtale mellom Kiev og Warszawa om å frakte tomme lastebiler fra Ukraina til Polen

Kiev og Warszawa vil åpne et ekstra kjørefelt for tomme lastebiler fra Ukraina og Polen på mandag, kunngjorde ukrainske tjenestemenn søndag, en avgjørelse de håper vil bidra til å forhindre en grenseblokkering av polske lastebilsjåfører.

Blokaden, som begynte tidlig i november, har skapt uendelige køer ved viktige grenseoverganger mellom Ukraina og Polen og representerer et stort økonomisk problem for Kiev, som er sterkt avhengig av ruten for sin eksport. Polske transportselskaper fordømmer konkurranse»urettferdig«Lempingen av reglene for tilgang til EU for sine naboer. Ukrainske selskaper førte til et fall i fortjenesten deres, ifølge dem.

Fra mandag klokken 13.00 belgisk tid kunngjorde ukrainske grensevakter at tomme lastebiler fra Ukraina kan krysse grenseovergangen Okhryniv til Polen. om dette»Det første punktet på listen over tiltak er å blokkere grensen«, la de til uten ytterligere detaljer.

Den ukrainske infrastrukturministeren Oleksandr Kubrakov kalte grenseblokkaden «Alvorlige effekter på økonomien i begge land«Veitransport er veldig viktig for Ukraina, fordi eksporten av produktene deres til sjøs i Svartehavet har blitt hemmet av den russiske invasjonen som startet for nesten to år siden.