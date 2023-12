Det er ingen «andre valg». 8. desember kunngjorde Vladimir Putin at han ville være rundt i verden kandidat Å stille opp for en femte periode som president i Russland. Midt i en pandemi kunne han forbli ved makten til 2036 takket være en kontroversiell grunnlovsreform vedtatt i 2020. Vladimir Putin skal ha gjort kunngjøringen til en ukrainsk soldat Head Ladsday News. En måte å etablere den russiske presidentens vilje til å fortsette sin strategi for konfrontasjon med Vesten. «Han kan kanskje ikke gå tilbake.”, analyserer reporter Guy van Willierden.

Reformer, økonomi, energi … Hvordan Ukraina fører krig og håper på fred: «Det vil være vanskelig, men vi vil overleve» Dette kandidaturet, som forventet, lovet ikke godt for Vesten. Reporteren fortsetter sin analyse av situasjonen, som han anser som farlig for stater nær Ukraina:Baltikum bør passe på, ingen kommer til å redde dem nå«, sier journalisten. De siste ukene har vestlig militærhjelp til Ukraina avtatt, spesielt på grunn av politiske forskjeller. Nesten to år etter den russiske invasjonen står Volodymyr Zelensky overfor en eroderende støtte mens krigen i Ukraina fortsetter.