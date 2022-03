Krig i Ukraina: «Betydende fremgang» under forhandlingene, som fortsetter mandag

Sesjonen med samtaler via videokonferanse mellom Russland og Ukraina vil finne sted på mandag, bekreftet Mykhaïlo Podoliak, rådgiver og rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zhelensky søndag kveld.







JegForhandlingene fortsetter uavbrutt via videokonferanse. Arbeidsgrupper er hele tiden på jobb. Mange saker trenger fortsatt oppmerksomhet, sa Mikhail Podoliak, en talsmann og rådgiver for den ukrainske presidenten.







En russisk forhandler sa søndag at samtalene generelt sett går fremover. – Hvis vi sammenligner posisjonen til de to delegatene med begynnelsen av samtalene nå, ser vi betydelig fremgang, sa parlamentsmedlem Leonid Slutskij, som var en del av den russiske delegasjonen som nylig møtte ukrainske forhandlere i Hviterussland. «Min personlige forventning er at denne fremgangen snart vil føre til en felles posisjon mellom de to delegatene og dokumentene som skal signeres,» sa det russiske nyhetsbyrået.

Siden starten på Moskvas militæroffensiv 24. februar har det vært tre runder med samtaler i Hviterussland. De fokuserte hovedsakelig på å lage humanitære korridorer for publikum.

Torsdag dukket de russiske utenriksministrene Sergei Lavrov og ukrainske Dmitro Kalepa opp uten å kunngjøre noen tilsynelatende fremskritt fra samtalene i Tyrkia, men sa at de to landene var klare til å fortsette samtalene til tross for forskjeller.

Søndag gjentok den ukrainske forhandleren Mikhail Potoliyak på Twitter at Moskva hadde sluttet å gi «ultimatum» til Kiev og hadde begynt å «lytte nøye» til ukrainske forslag. Han sa at Moskva hadde tatt i bruk en «fundamentalt annerledes» tilnærming til samtalene. Zhelensky sa lørdag. Hans russiske utsending Vladimir Putin sa fredag ​​at han hadde sett «positiv fremgang» uten ytterligere detaljer.