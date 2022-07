Krig i Ukraina: Brasil ønsker å kjøpe diesel fra Russland

Til tross for invasjonen av Ukraina og sanksjonene mot Moskva, ønsker Brasil å kjøpe så mye diesel som mulig fra Russland, sa Brasils utenriksminister Carlos Alberto Franco Franca til FN tirsdag.

Etter Brasils president Jair Bolsonaros kunngjøring er det «nesten» kommet til enighet om saken med Russland.

«Sørg for at det er nok diesel til landbruksindustrien og brasilianske sjåfører»Ministeren orienterte media om sidelinjen av møtet i FNs sikkerhetsråd ledet av Brasil.

Russland har vært underlagt sanksjoner fra EU og USA siden invasjonen av Ukraina 24. februar, men mange land rundt om i verden har bestemt seg for ikke å bruke dem, noe som undergraver den internasjonale enheten Washington ønsker å isolere og fordømme Moskva. Krig. Det er Brasil «En strategisk partner» Fra Russland, et land som er sterkt avhengig av gjødsel, mintes ministeren. Overfor problemet har mangel på oljetilgjengelighet og mangel på raffinering redusert verdens reserver, Brasil «Søker sikkerhet» På forsyningsbasis og «En del av Russland» Blant disse pålitelige leverandørene, sa lederen for brasiliansk diplomati.

Overfor stigende drivstoffpriser og nærmer seg et presidentvalg i oktober, kunngjorde Jair Bolsonaro – nær Vladimir Putin – mandag at han var på nippet til å sluttføre en avtale om å kjøpe diesel fra Russland, og trosset internasjonale sanksjoner.