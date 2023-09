Krig i Ukraina: Brøt ukrainerne virkelig Churovykin-linjen? «De går videre»

Det er nødvendig»Skyv veggene Begge sider. Uten dette, hvis det gjenerobrede territoriet er for smalt, risikerer ukrainerne å bli skutt. «Dessuten, uten soliditeten til logistikklinjen, bak, bør fremgang i dybden ikke skje veldig raskt.Alain de Neve legger til, Forsker ved Royal Higher Institute for Defence. Dette er reserver som ukrainere må finne med begrensede midler..»

Ukrainerne hevder å ha lyktes med å bryte den første av de eksisterende russiske forsvarslinjene der, som er en del av en klynge av såkalte «festninger».Suroviks linje«Oppkalt etter den øverstkommanderende for de russiske styrkene i Ukraina mellom oktober 2022 og januar 2023. Ifølge dem var den første linjen for vanskelig å passere. Ukrainsk general Oleksandr TarnovskyAnsvarlig for motoffensiven i Sør, mener VergeAt Russland dedikert 60 % av tiden og ressursene hans går med til å bygge den første forsvarslinjen Og bare 20 % på andre og tredje linje, Moskva forventet ikke at ukrainske styrker skulle bryte gjennom. Samme varsel ble gitt gjennom ISW Før.

Blir oppfølgeren virkelig så lett? Før vi svarer på dette spørsmålet, la oss stoppe med disse populære forsvarslinjene. Det var forvirring om de faktisk ble boret. Tweet nedenfor, Spesielt tatt opp av analytikere som studerer russiske sikkerhetsnettverkForklare: «Den første delen av forsvaret er kampsonen, hvor nesten hvert tre er befestet. Den er kraftig innskåret og består hovedsakelig av små skyttergraver og kamphull (Hullet er en ly eller skytestilling, forfatterens notat)Noen ganger veldig store.»