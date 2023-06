Krig i Ukraina: CIA får tak i ukrainsk plan for å ødelegge Nord Stream-gassrørledningen

UEt europeisk-basert etterretningsbyrå advarte CIA i juni 2022 om at ukrainske spesialstyrker planlegger å sprenge Nord Stream-gassrørledningen, meldte Washington Post tirsdag.

Dagbladet siterte informasjon fra flere hemmeligstemplede dokumenter lagt ut på nettet av den unge amerikanske soldaten Jack Teixeira før lekkasjen ble oppdaget og den mistenkte arrestert i midten av april.

Fire måneder etter starten på Russlands invasjon av Ukraina, tyder dokumentene på at CIA ble fortalt av et uspesifisert europeisk lands etterretningsbyrå at militærdykkere som svarer direkte til den øverstkommanderende for ukrainske styrker planla det. Angrep på Nord Stream.