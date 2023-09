Krig i Ukraina: Dagen Elon Musk saboterte ukrainsk motoffensiv for å unngå russisk «Mini Pearl Harbor»

Denne torsdagen hadde CNN privilegiet å nå ut til bokens forfatter, Walter Isaacson (senere administrerende direktør), avslørt Elon Musk sa i fjor, «Han beordret i all hemmelighet ingeniørene sine å deaktivere selskapets Starlink-satellittkommunikasjonsnettverk nær Krim-kysten. […] «For å forstyrre et hemmelig ukrainsk angrep på den russiske marinen».

Ukraina kan ikke lenger bruke Elon Musks satellitter til militære formål

Eksplosive droner

På det tidspunktet (begynnelsen av september 2022) var den ukrainske hæren veldig aktiv i den østlige delen (Kharkiv-regionen), satte i gang en motoffensiv som tillot å gjenopprette minst 6000 km2 fra Russland. Fram til slutten av oktober avanserte ukrainske styrker gradvis og tok tilbake ulike byer og regioner, ettersom vinteren gradvis brakte en slutt på operasjonen.

Det vi vet mindre er at det ukrainske militæret har forberedt en storoffensiv på den russisk-okkuperte siden av Krim siden 2014, ved å bruke territoriet som en antatt uinntagelig bakre base. Selvfølgelig var det ledetråder; Den 8. oktober 2022 ble Kerch-broen, som forbinder halvøya med russisk territorium, under et spektakulært angrep, muligens av en… halvt nedsenkbar marinedrone.

Det var i denne situasjonen at Ukraina angivelig startet et angrep mot den russiske marinen nær Krim. Derimot, «Da ukrainske bombeladede undervannsdroner nærmet seg den russiske marinen, mistet de kontakten og landet ufarlig. (Redaktørens merknad: Starlink er nede), ifølge Walter Isaacsons konto, melder CNN.

Ved å gjøre det ønsket milliardæren, som snakket med høytstående russiske tjenestemenn, å unngå ««Mini Pearl Harbor» Ifølge Isaacson utelukker det muligheten for atomrepressalier mot Russland og Ukraina.

Obskure Mr. Musk

Elon Musk har aldri lagt skjul på en offensiv militær bruk, dersom Starlings bruk i Ukraina ble gjenopptatt i juni i fjor etter en avtale mellom selskapet og Pentagon.hun» Verktøyet gjorde ham ukomfortabel. Det var ikke alltid slik: Noen dager etter at invasjonen begynte, svarte Musk positivt på en forespørsel fra den ukrainske digitalministeren Mykhailo Fyodorov, som ba om hjelp med telekommunikasjon. Akkurat i tide til å levere et stort publisitetsstunt: Siden begynnelsen av mars har Starlink vært – ifølge Musk – «»«Det eneste ikke-russiske kommunikasjonssystemet som fortsatt er i drift i noen deler av Ukraina». Den vakre historien mellom det rammede landet og milliardæren fortsatte, hvor sistnevnte gikk så langt som å utfordre Putin til singelkamp.

Så snudde tidevannet endelig, og våren 2022 beklaget Elon Musk kostnadene for denne typen bistand, og beordret deretter kutt i Starlink-nettverket (på høsten) midt i en ukrainsk motoffensiv. Samtidig er millionæren en «fredsplan Legger stolthet til Kremls krav. En ny avstemning om annekterte regioner, anerkjennelse av Ukraina «Krim er offisielt en del av Russland eller «Ukrainas nøytralitet» er garantert – Forstå at landet ikke har sluttet seg til NATO eller EU.