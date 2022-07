Krig i Ukraina: Den russiske gruppen Gazprom krever en Siemens-turbin og involverer Canada

Den russiske gassgiganten Gazprom ba lørdag Siemens Group sende en reparert turbin til Canada for å fortsette driften av Nord Stream-gassrørledningen. Rørledningen til Europa har sådd tvil om fremtiden for gassforsyninger i flere uker.







Publisert 16.07.2022



LDet russiske gassselskapet Gazprom kunngjorde lørdag at det offisielt har bedt det tyske konsernet Siemens om å installere en turbin som er reparert i Canada for å sikre driften av Nord Stream-gassrørledningen til Europa.







Skjebnen til turbinen, levert av Gazprom som essensiell for driften av gasskompressorstasjonen Nord Stream, har reist tvil om den fremtidige forsyningen av russisk blågull til Europa i flere uker.

Enheten ble sendt til Canada for reparasjon av Siemens. Til tross for sanksjoner rettet mot Moskva på grunn av offensiven i Ukraina, kunngjorde Ottawa at de ville returnere turbinen til Tyskland, og kreve at Siemens overleverte den til Gazprom. Men det russiske laget sier at det ikke er noen garanti for at det kan gjenopprettes.

«Den 15. juli har Gazprom offisielt sendt inn en forespørsel til Siemens om å innhente dokumenter (…) som vil tillate eksport av gassturbinmotoren til Portovaya kompressorstasjon, en nøkkelinfrastruktur i Nord Stream, til Russland,» sa selskapet i en uttalelse lørdag.

«Gazprom er avhengig av at Siemens Group oppfyller sine forpliktelser for reparasjon og vedlikehold av gassturbinmotorer, som påliteligheten til Nord Streams rørledningsoperasjoner og forsyningen av naturgass til europeiske forbrukere er avhengig av,» la han til.

Forsyningene er allerede redusert

Rapportene kommer ettersom Nord Stream-gassrørledningen for øyeblikket er stengt av vedlikeholdsårsaker, og Moskva frykter at leveranser ikke kan gjenopptas av en teknisk årsak, noe som legger press på dem midt i konflikten i Ukraina.

Før Nord Stream-nedleggelsen hadde Russland allerede kuttet forsyningene kraftig de siste ukene, noe som rettferdiggjorde dem med mangelen på Siemens-turbiner.

Vanskelighetene som tilbys av Nord Stream kommer på et tidspunkt da europeiske land prøver å fylle opp gassreservene for vinteren.







Tyskland har beskrevet Moskvas beslutning om å kutte forsyninger via Nord Stream som «politisk».