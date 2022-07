Krig i Ukraina: «Det er et nøkkelspørsmål i denne konflikten. Putin vet det godt»

Nesten fem måneder etter starten på den russiske invasjonen fortsetter konflikten i Ukraina. – Det går ikke en dag uten russiske bombeangrep, beklaget den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Denne tirsdag 12. juli. Noen ser imidlertid tegn til å gå tom fra Putins militære side. Faktisk, som vi lærte forrige uke, for å fullføre rangeringen, Russiske fanger ble innkalt og sendt til frontlinjen i Ukraina. «Det er et relativt lite antall,» sier tidligere oberst Roger Howson. Med våre kolleger fra De Morgan. «Russen vet at disse fangene er til liten nytte. Du kan ikke ta en kriminell ut av cellen hans og forvente at han skal oppføre seg som en erfaren soldat.»

Tid, en alliert av russerne?

Når det gjelder forsvarseksperten, har Russland langt fra sitt siste ord. I tillegg frykter House at Ukraina vil møte ytterligere vanskeligheter de neste månedene. «Det er et sentralt spørsmål i denne konflikten», fortsetter han. «Det handler om vestlig enhet. Hvor sterk er den? Midttidsvalg i USA i begynnelsen av november vil tjene som en test. Hvis demokratene mister kontrollen over Representantenes hus, vil økonomisk og militær støtte til Ukraina raskt tørke opp (. ..) Og vi får se hva som skjer i Europa også.» Russisk gass vil ta slutt Neste vinter. Ukraina vil da komme i en mer komplisert situasjon. Dette vet Putin godt.

Ifølge Roger Hausen er russepresidenten godt klar over at tiden er på hans side. «Han leste tilsynelatende Tolstojs Krig og fred, der det står skrevet at de to mektigste krigerne er tid og tålmodighet», forklarte han i et intervju med de Morgan.

«Putin vil fortsette økonomisk transformasjon»

som Det siste ekkoet forfraIfølge sikkerhetseksperten er de bekymret. Dermed fryktet han at russerne rykket frem mot havnebyen Mykolaiv. «De vil kontrollere all tilgang til Svartehavet og all ukrainsk eksport via vann. Putin vil ha landets økonomiske transformasjon i sine hender,» avslutter han.