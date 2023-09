Krig i Ukraina: «Det er noe virkelig galt med russerne»

Dagene følger hverandre, men ikke det samme på den ukrainske fronten. Etter lange måneder med stagnasjon bærer den ukrainske motoffensiven endelig frukter. Som vi rapporterte til deg denne fredagen, er Zelenskys menn en Et brudd på den første linjen i russisk sikkerhet I Zaporizhia-regionen. Oleksandr Tarnovsky, den ukrainske generalen med ansvar for motoffensiven i sør, gratulerte sine menn med det han beskrev som et «avgjørende» gjennombrudd i et intervju med en britisk dagstid. Verge. Ifølge ham var det mer komplisert å krysse den første linjen, ikke bare av antall miner som ble lagt av russerne, men også av nettverket av skyttergraver de gravde. Dette er grunnen til at han estimerte at mennene hans raskt kunne erobre visse territorier. «Land kuttes mindre. Så troppene kaster bort mindre tid på å rydde og kan bevege seg mer fritt,» bemerket han.