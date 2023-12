Krig i Ukraina: Det florerer av kritikk av president Zelenskys følge

En gammel rivalisering

Rivaliseringen mellom den tidligere verdensmesteren i boksing, ordføreren i hovedstaden i Ukraina, valgt i 2014, og den nåværende presidenten er gammel, og disse kunngjøringene er bare de siste avsløringene: under intervjuet klaget Klitschko over at det ikke var noe møte eller telefon samtale. Med Volodymyr Zelensky siden starten av den russiske invasjonen 24. februar 2022. På sin side så den ukrainske presidenten ut til å ta opp den siste kritikken under sin tale søndag 3. desember, og erklærte at kampen for Ukrainas skjebne fortsatte. at det finner sted»Ikke i sosiale nettverk, men i mellommenneskelige konflikter om politiske spørsmål.» Under et offisielt besøk i USA svarte også Ukrainas nye forsvarsminister Rustem Umerov på Klitschkos kritikk: «— Jeg tror ordførerens kommentarer signaliserer starten på valgsesongen.Han kunngjorde under en intervensjon på TV-kanalen Fox News.

På bakgrunn av en «hellig forening» av ulike politiske makter i møte med den russiske eksistensielle trusselen, har invasjonen så langt henvist politiske konflikter til bakgrunnen. Men den nylige stagnasjonen av ukrainsk militær innsats i øst og sør i landet og den økende trettheten til Ukrainas vestlige allierte fremmer uenighet i toppen av regjeringen. I en artikkel publisert i det britiske ukebladet «The Economist» 1. november, vurderte Valery Zalosny, sjef for de ukrainske væpnede styrker, at krigen nå er «»blindvei». Disse ordene falt ikke i smak hos den ukrainske presidenten, som offentlig motsa seg selv tre dager etter at artikkelen ble publisert: «Tiden har gått, folk er slitne… men vi står ikke stille.Volodymyr Zelensky kom med kunngjøringen under en felles pressekonferanse med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

I slutten av november adresserte den ukrainske presidenten Zalushnys milde kritikk i et intervju med den britiske tabloiden «The Sun»: «Hvis en soldat bestemmer seg for å bli med i politikken som er hans rett, må han bli med i politikken, han kan ikke overse krigen.Han erklærte. Hvis du takler krigen med tanke på at i morgen vil du gå inn i politikken […] Så med dine ord og i frontlinjen oppfører du deg som en politiker og ikke som en soldat. «

Vitali Klitschko på sin side tilbød sin støtte til general Salushny, og vurderte hans analyse av den militære situasjonen å være korrekt og kritikken av ham ubegrunnet: «Han fortalte sannheten. Noen ganger vil folk ikke høre sannhetenKyiv-ordfører sa i et intervju med tyske medier «20 minutter». Han forklarte og begrunnet den nåværende situasjonen. […] Noen av våre politikere kritiserte Zalushni for disse butte ordene. Jeg er på hans side. «

Tidligere president Petro Poroshenko, som ble en av de parlamentariske opposisjonslederne, bar også støyten av dette flyktige politiske miljøet: Den tidligere presidenten kunngjorde i desember at han var i ferd med å legge ut på en diplomatisk reise til Polen og USA. 1 I det sosiale nettverket «X» ble han arrestert ved grensen, til tross for tillatelsen til å forlate territoriet.Signert av styrelederen i Rada». «Jeg tror ikke grensevaktene handlet på eget initiativHan skriver. Hvem som tilbakekalte dokumentet signert av parlamentets president er noens gjetning. Dagen etter rettferdiggjorde de ukrainske sikkerhetstjenestene kanselleringen av besøket «Provokasjoner av de russiske spesialtjenestene», og risikoen for at Russland utnytter et planlagt møte mellom Petro Porosjenko og Ungarns statsminister Viktor Orbán med pro-russiske posisjoner. I en melding lagt ut på direktemeldingsappen Telegram sa SBU Orban «Formelt uttrykt den anti-ukrainske posisjonen» Og han er en «Venn av Vladimir Putin». Den tidligere presidenten forklarte på sin side at han ønsket å overbevise den ungarske statsministeren om å støtte Ukrainas tilslutning til EU, og beskrev beslutningen om å forby ham å forlate territoriet.«gal»Avskrevet»Ikke bare opposisjonen, men også demokratiet i Ukraina».

Økende forskjeller innad i regjeringen og mellom landets ulike politiske krefter truer den ukrainske krigsinnsatsen ytterligere, mens Ukrainas allierte er splittet om krigens art og omfang. Hjelp til Kiev: Sist mandag advarte budsjettdirektøren for Det hvite hus om at USA snart ville «»Penger og tid er knappe» På grunn av blindgate i Representantenes hus, for å hjelpe det berørte landet.

I sin tale 3. desember gjentok Ukrainas president Volodymyr Zelensky sin tillit til Ukrainas seier og sin takknemlighet til alle som bidro til den.Jeg er takknemlig for alle de som ikke er skuffet, som ikke kaster bort sin dyrebare energi i argumenter, og som jobber for statens velferd.