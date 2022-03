Krig i Ukraina: Det hvite hus sier at vestlige nasjoner vil kunngjøre nye sanksjoner mot Russland

Vestlendinger vil kunngjøre på torsdag «Nye sanksjoner og styrking mot Russland«Eksisterende,» kunngjorde Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver på en pressekonferanse tirsdag.

Den amerikanske presidenten deltar på tre store internasjonale toppmøter i Brussel torsdag.Vi vil samarbeide med våre allierte for å innføre nye sanksjoner mot Russland og for å styrke eksisterende sanksjoner«For å hindre Moskva i å passere dem,» sa Jack Sullivan.

Bli med på NATO-toppmøtet, G7-toppmøtet og EU-toppmøtet, Joe Biden «Samarbeide med partnere om langsiktige overganger«Angående NATOs tilstedeværelse i Øst-Europa», fortsatte den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.

Denne krigen vil ikke ende lett

USAs president Mer «Kunngjør felles aksjon for å styrke Europas energisikkerhet«Og for å redusere avhengigheten av russisk gass,» sa Jake Sullivan.

Det vil også bli avslørt»Ytterligere bidrag fra USA«For humanitære operasjoner i Ukraina og for å ønske velkommen de millioner av ukrainere som har flyktet fra krigen,» sa Jack Sullivan.

«Denne krigen vil ikke ende lett«, advarte han.

«De siste månedene har vestlige nasjoner kommet sammen. Presidenten skal til Europa for å sørge for at vi står sammensa Jake Sullivan.