Krig i Ukraina: Dmitrij Medvedev ønsker å «forstyrre» Russlands «død»

Han var president fra 2008 til 2012 og statsminister fra 2012 til 2020. Medvedev er for tiden nestleder i Russlands mektige sikkerhetsråd.







Av Belga

LDen tidligere Russlands president Dmitrij Medvedev uttrykte tirsdag sin «avsky» mot Russlands «dødsforaktende» fordervede «illustrasjon av hardheten til enkelte tjenestemenn i Moskva midt i offensiven mot Ukraina.







«Jeg blir ofte spurt om hvorfor innleggene mine i Telegrammet er så harde. Svaret er at jeg hater dem. De er mødre og fordervet,» begynte Mr. Medvedev, en nær alliert av president Vladimir Putin, på denne plattformen.

«De vil at vi skal dø, vi er Russland. Men så lenge jeg er i live, vil jeg gjøre alt for å få dem til å forsvinne,» sa den 56 år gamle tidligere lederen, men uten å spesifisere hvem målet for uttalelsene hans var. .

En gang ansett som moderat, har han fremstått som en av de hardeste kritikerne av Vesten for å ha innført sanksjoner mot Moskva siden starten av den russiske offensiven i Ukraina.







I forrige måned fordømte han «vanvittige» sanksjoner rettet mot Russland.