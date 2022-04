Krig i Ukraina: Døde russiske soldater i Tsjernobyl i en test etter å ha håndtert radioaktivt avfall med bare hender?

Soldater gravde betydelige skyttergraver i «den røde skogen», et av de sterkeste strålingsområdene der mest radioaktivt materiale var begravd. «Å røre disse ingrediensene er definitivt farlig«, husket Balthasar Lindawar.

I følge fabrikkens sjefssikkerhetsingeniør Valery Simeonov, Det siterte New York Times, Mottok sterk stråling da en soldat bar en bunt med stråling med bare hendene. «En russisk soldat i Institutt for kjemisk, biologisk og nukleær sikkerhet tok kobolt-60-kilden fra atomavfallsdeponiet med bare hender og utsatte seg for slik stråling i løpet av sekunder, da geigertelleren gikk i høy bevegelse.«, forklarer ingeniøren at han ikke vet hva som skjedde med denne mannen.

Implikasjoner for helsen til de involverte spillerne Kan være dramatisk. «Det tette støvet og de radioaktive partiklene som ble sendt opp i luften av kjøretøyene deres kunne lett ha trengt inn i russernes lunger.«, direktøren for anlegget Valery Seïda, sitert i en uttalelse fra det ukrainske selskapet Atomic Energoatom.