Krig i Ukraina: Drone treffer Moskva

«Tidlig i morges forårsaket et droneangrep mindre skader på flere bygninger. Alle byens nødetater er på stedet (…) Ingen er så langt alvorlig skadet», skrev Sobyanin i et telegram.

jeg erDen russiske hovedstaden ble mål for et sjeldent droneangrep i morgentimene tirsdag, og forårsaket «mindre» skader på bygninger og ingen personskader, sa Moskva-ordfører Sergei Sobyanin.

Angrepet fulgte et angrep fra russiske droner over natten i Ukraina som drepte minst én person, sa byens borgermester Vitaly Klitschko.

I begynnelsen av mai ble to droner skutt ned over Kreml, setet for russisk makt, i et angivelig angrep på Ukraina.