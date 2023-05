Krig i Ukraina: Eksplosjoner hørt i Kiev

AFP-journalister så luftvernforsvar prøve å skyte ned en drone, mens Kievs militæradministrasjon indikerte at «luftvern er i aksjon».

Etter omtrent femten til tjue minutter stoppet eksplosjonene. Journalister så en sky av svart røyk da Kyiv City militæradministrasjon kunngjorde at luftangrepsvarslet var avsluttet.

«En fiendtlig drone ble skutt ned,» sa stabssjef Andrei Yermak da Kiev-ordfører Vitali Klitschko advarte om «eksplosjoner og branner i hovedstadens Solomyansky-distrikt» og et mulig nedfall.

«I Solomyansky-distriktet inneholdt redningsmenn en brann i en fire-etasjers bygning,» la ordføreren til, «så langt har ingen bedt om medisinsk hjelp.»

Advarslene kom etter at Kiev ble utsatt for nye angrep fra onsdag til torsdag.

Torsdag morgen kunngjorde Sergei Babko, sjefen for Kievs militæradministrasjon, at «byen vår ikke har opplevd en så intens streik siden begynnelsen av året». Babko sa at det var den tredje dagen med streiker i Kiev i mai.