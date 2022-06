Krig i Ukraina: Eksplosjoner hørt i Kiev

Ordføreren i Kiev sier at et luftangrep kan ha rammet hovedstaden.













Av forfatteren

Lagt ut 08.06.2022 kl. 08:07 Studietid: 1 minutt



D.«Eksplosjonene» rystet køen søndag morgen, sa ordføreren Vitaly Klitschko i et telegram. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skrev: «Flere eksplosjoner i byens Dornitsky- og Dniprovsky-distrikter. Tjenester står i brann.»







«Okupanten skyter stadig opp raketter og starter luftangrep på vårt lands militære og sivile infrastruktur, spesielt i Kiev», skrev de ukrainske militærtjenestemennene på sin Facebook-side.

Det er bemerkelsesverdig at hovedstaden, hvor det russiske tauet ble løsnet i begynnelsen av april og slutten av mars, ble angrepet 28. april, dagen for besøket til FNs generalsekretær Antonio Guterres. I følge Ukrainas president Volodymyr Zhelensky falt «fem missiler» senere over Kiev.







Det ble sendt luftangrep i flere byer over hele landet natt fra lørdag til søndag.