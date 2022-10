Krig i Ukraina: «Ekstremt voldelige kamper» pågår øst i landet

Under sin daglige tale sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky at det pågikk kraftige kamper i Donetsk-regionen i det østlige Ukraina. Tirsdag ble syv sivile drept, sa han.







Av Belga

Publisert 27.10.2022 kl. 08:34



DHan sa at de «tyngste kampene» foregår i nærheten av Bagut, en by i Donetsk-regionen øst i Ukraina. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky onsdag.







Bagut har vært et hovedmål for det russiske militæret i flere måneder. Etter flere tilbakeslag siden begynnelsen av september, har kampene mellom ukrainske og russiske styrker intensivert ettersom Moskvas styrker er desperate etter et gjennombrudd.

«Situasjonen på frontlinjen har ikke gjennomgått noen vesentlige endringer. De hardeste kampene finner sted i Donetsk-regionen nær Bagut og Avdizhivka,» skrev Zelensky på sosiale medier i sin daglige adresse. Tirsdag ble syv sivile drept og tre såret i Bagut, sa regional guvernør Pavlo Kyrilenko på sin side.

Russiske okkupasjonsstyrker har allerede mistet en ekstraordinær mengde militært utstyr, og Mr. Zelensky påpekte. Til slutt fordømte han nok en gang «galskapen til den russiske øverste kommando», som han sa var spesielt «synlig» øst i landet, der «dag for dag blir folk sendt i døden (…)» .