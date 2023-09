Krig i Ukraina: Elon Musk sier han forhindret ukrainsk angrep mot russisk marine i Svartehavet

Etter Russlands invasjon i februar 2022 ble Internett-tjenesten distribuert i Ukraina via Starlink-satellitten drevet av Musk-eide SpaceX. Byen Sevastopol er en russisk marinebase stasjonert i Svartehavet på Krim-halvøya. «Hadde jeg godtatt forespørselen deres, ville SpaceX vært åpent medskyldig i en storkrig og ville ha eskalert konflikten.«, ifølge Musk.

Musk snakket om biografien dedikert til ham under pennen til Walter Isaacson. I en publisert del Via Washington PostIsaacson skriver i september 2022, «Det ukrainske militæret forsøkte å sette i gang et maskert angrep på den russiske marineflåten i Sevastopol ved å utplassere seks små undervannsdroner lastet med eksplosiver ved hjelp av Starling.«For å lede dem til bestemmelsesstedet. Isaacson påpeker at kansleren da hadde»Han snakket med den russiske ambassadøren til USA … som åpent fortalte ham at et ukrainsk angrep på Krim ville føre til en kjernefysisk reaksjon.«.

I følge Isaacson, Musk»Han ba i all hemmelighet ingeniørene sine om å deaktivere dekningen innenfor 100 kilometer fra Krim-kysten. Da de ukrainske dronene nærmet seg den russiske flåten i Sevastopol, mistet de kontakten og løp i land.«.