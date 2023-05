Krig i Ukraina: Emmanuel Macron snakker om AFP-journalistens død

«En journalist fra Agence France-Presse, en av våre kamerater, Armand Soldin, ble drept i Ukraina. Tappert, fra den første timen av konflikten, ledet han an for å fastslå fakta. For å informere oss», skrev den franske presidenten på Twitter.

Da han rapporterte om krigen i Ukraina, minnet det oss om motet til alle journalister som risikerte livet for å informere oss», svarte den franske statsministeren Élisabeth Bourne. Bombingen fant sted på ettermiddagen nær Chasiv Ir, en ukrainsk enklave nær Baghmoud, som daglig er mål for russiske styrker. Arman Soldin, 32, av fransk statsborgerskap og bosnisk avstamning, ble uskadd sammen med fire kolleger. De var sammen med ukrainske soldater da de ble tatt under raketter. I nasjonalforsamlingen reiste representanter fra alle grupper seg tirsdag kveld for å vise respekt til journalisten. Den politiske klassen har uttrykt sine følelser fra alle kanter. «Vi leser ordene deres, vi ser bildene deres, vi hører stemmene deres. Bak hver artikkel og hver uttalelse er det kvinner og menn som risikerer livet for å informere oss. Armen Soldin er en av dem,» MEP Stephane Sejournay, generalsekretær fra Renaissance Presidential Party, sa på Twitter. Anne Hidalgo, den sosialistiske borgermesteren i Paris, sa at hun ble «dypt rørt over denne forferdelige nyheten» og la til «en tanke til alle journalister som jobber på alle fronter for å informere oss rundt om i verden». «All min støtte til journalistene fra land i krig som rapporterer til oss rundt om i verden, noen ganger risikerer livet,» tvitret Mathilde Panot, leder av La France Insomies-delegasjonen. «Med store følelser å få vite denne kvelden om døden til Armand Soldin, en fransk journalist som døde under sin karriere i Ukraina,» svarte skytshelgen for representantene for National Rally Marine Le Pen.