Krig i Ukraina: Emmanuel Macrons slip on TF1-pakke (video)

En liten feil spredte seg raskt på sosiale nettsteder.







Lagt ut 6/04/2022 kl. 20:58 Studietid: 2 minutter



EEmmanuel Macron beskrev kritikken av den polske statsministeren Mateusz Morawieckis telefonsamtaler med Vladimir Putin om Ukraina-krigen mot TF1 onsdag som «grunnløs» og «bakvaskende».







«Disse kommentarene er grunnløse og ærekrenkende, men de overrasket meg ikke,» sa Mr. Moravicki, «blander seg inn i den franske politiske kampanjen», «etter gjentatte ganger å ha mottatt Ms.» (Marine) Le Pen, erklærte seg selv som presidentkandidat, kandidaten til det nasjonale møtet han «støttet».







«Hvor mange ganger har Mr. Macron forhandlet med Putin og hva har du oppnådd?» Vi vil ikke diskutere, vi vil ikke forhandle med gjerningsmennene, gjerningsmennene må kjempe, sa den polske statsministeren, et medlem av det regjerende lov og rettferdighetspartiet (PIS) i Warszawa, mandag. «Ingen forhandlet med Hitler. Vil du forhandle med Hitler, med Stalin, med Pol Pot?

I denne linjen lagde Emmanuel Macron et lite lysbilde som ikke ble lagt merke til. Kandidaten, som direkte korrigerte seg selv, påpekte at «Jeg tror absolutt han fortsatte å snakke med Russlands president, i Frankrikes navn, for å unngå fred.» «Tilgi meg, for å unngå krig».

