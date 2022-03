Krig i Ukraina: En bombeeksplosjon nær en polsk grense (nær grensen) dreper minst ni mennesker.

Den ukrainske forsvarsministeren Oleksi Resnikov sa at utenlandske trenere «jobber» på denne militærbasen. «Russland har angrepet det internasjonale senteret for fred og sikkerhet. Der jobber utenlandske instruktører. Informasjon om ofrene blir avklart, sa ministeren i en tweet.

«Dette er et nytt terrorangrep mot fred og sikkerhet nær EU-NATO-grensen. Vi må handle for å stoppe dette. Lukk himmelen!» NATO nekter å gjøre det.

Den berørte militærbasen ligger i Yavor, førti kilometer nordvest for byen Elviv, og tjue kilometer fra grensen til NATOs medlemsland Polen. Den har de siste årene fungert som treningsplass for ukrainske styrker under oppsyn av utenlandske instruktører, spesielt amerikanske og kanadiske.







Eksplosjonen ble hørt så langt som til Polen

Flere eksplosjoner brøt ut søndag morgen i byen Lviv, opp til nabolandet Polen, ifølge en journalist ved DPA, en tysk avis med base i Bresmill, 100 km fra den ukrainske grensen. Ifølge lokale ukrainske medier er byen vest i landet hjemsted for mange sivile på flukt fra krigen.

Ifølge The Kiev Independent, de ukrainsk engelskspråklige mediene, fant beskytningen sted over natten i alle deler av Ukraina fra lørdag til søndag. I Elviv, Poltava, Kharkiv, Gramadorsk, Cytomir, Odessa, Zaporizhia, Chernihiv, Dnipro og hovedstaden Kiev, lød luftvernsirener som oppfordret folk til å flykte raskt.







Russerne satser på Mykolive

Lenger sør fortsetter byen Odessa å forberede seg på et angrep fra russiske tropper, som for tiden er konsentrert i byen Mykoliv, rundt hundre kilometer østover. AFP-journalisten bemerket at de massive bombingene spesielt rammet et kreftsenter og et oftalmologisk sykehus.

Les mer

Krig i Ukraina: I Mykolaiv kostet dusinvis av lik i protest



Ofre forsøpler gatene i noen byer, og bompenger kan ikke bekreftes. Minst 579 sivile ble drept lørdag, ifølge FN, som understreker det faktum at antallet er mye lavere enn det faktisk er. I følge FNs høykommissær for flyktninger har nesten 2,6 millioner mennesker flyktet fra Ukraina siden 24. februar.







Første russiske ordfører

Det russiske militæret skal ha utnevnt en ny ordfører i den okkuperte ukrainske byen Melidopol. Ifølge den amerikanske nyhetskanalen CNN er dette Kalina Donilsjenko, et tidligere medlem av bystyret.