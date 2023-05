Krig i Ukraina: En oppdatering om hendelsene 19. mai

På fronten ble Kiev og andre ukrainske byer angrepet igjen av russiske styrker i morgentimene fredag, ifølge det ukrainske militæret. På den annen side har de hatt større suksess i russisk-kontrollerte områder rundt den omstridte byen Baghmut øst i Ukraina, ifølge tjenestemenn på begge sider.

Ved midnatt visste vi detMariupol flyplass ble rammet av en rekke eksplosjoner fredag ​​kveld, rapporterte det russiske nyhetsbyrået TASS, som siterer lokale tjenestemenn.

Den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu besøkte den okkuperte Zaporizja-regionen (sørlige Ukraina) mens Kiev sier at de sluttfører forberedelsene til en storoffensiv.

Og på russisk side har Moskva satt Karim Khan, aktor ved Den internasjonale straffedomstolen, på sin etterlysningsliste.

Senere på dagen kunngjorde den at den ville hindre 500 amerikanere fra å komme inn på dets territorium, inkludert tidligere president Barack Obama, og at Washington ville gjengjelde sanksjoner mot det. Denne fredagen erklærte han NGO Greenpeace som «uønsket», og forbød effektivt dens aktiviteter i landet etter Kremls angrep på Ukraina i et forsøk på å fullstendig undertrykke enhver kritisk stemme.

I april sperret Russland konsulære besøk til den internerte amerikanske journalisten Ivan Gershkovich, og hevdet at Washington ikke hadde utstedt visum til noen russiske journalister.

Følg vår direkte dedikasjon til krigen i Ukraina nedenfor.