På spørsmål om han har erkjent ikke straffskyld for hele handlingen, inkludert krigsforbrytelser og overlagte drapsanklager, svarte den 21 år gamle underoffiseren «ja».

MR. Chizzymarin er anklaget for å ha skutt en Kalashnikov gjennom vinduet på bilen han reiste i og drept en ubevæpnet 62 år gammel borger. Ifølge den ukrainske påtalemyndigheten reiste en russisk soldat sammen med fire andre soldater etter et angrep på deres konvoi 28. februar, og de stjal en bil nær landsbyen Chaubakivka i Sumi-regionen (nordøst). Det uidentifiserte offeret ble siktet for å ha syklet i veikanten ikke langt fra hjemmet sitt.

I en video utgitt i begynnelsen av mai av den ukrainske hemmelige tjenesten (SBU), hevdet Vadim Sichymarine å ha kommet for å kjempe i Ukraina «for å støtte moren sin økonomisk». I en kommentar til anklagene mot ham forklarte han: «Jeg ble beordret til å skyte. Jeg skjøt ham en gang. Han falt. Vi fortsatte vår vei.»

Han risikerer livstid i fengsel dersom han blir dømt for krigsforbrytelser og overlagt drap.

