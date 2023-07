Krig i Ukraina: «En sterk og modig soldat er redd for sammentrekninger, han vil søke tilflukt i vin»

Fysisk og psykologisk lidelse for omsorgspersoner i Ukraina: «Hvordan behandle andre hvis du forlater familien?»

Hva er din største bekymring akkurat nå?

Hvor mye lenger vi må leve og jobbe i dette miljøet er et ukjent faktum. Først trodde vi at det skulle vare noen måneder, så et år. For noen uker siden forventet vi at motangrepet skulle lykkes. Der har det gått et og et halvt år og vi vet ikke når vi endelig vinner.

Hvordan går det med pasientene dine?

De fleste spillere og folk ser ut til å lide av sjokk etter hjernerystelse, men det er ikke hovedproblemet akkurat nå. Det vil tross alt være et stort problem på slutten av konflikten. Vårt problem i dag er angstlidelser og depressive lidelser. Mange pasienter kombinerer flere emosjonelle lidelser fordi de ikke klarer å tilpasse seg dette nye miljøet, denne nye virkeligheten. De måtte forlate hjemmene sine, bilene, jobbene sine i Kherson eller Zaporizhia, og gi fra seg alt de eide. De har ingenting og blir bedt om å starte på nytt med eller uten familie. Noen ser det som en fase, mens andre føler at det ikke er forbigående. I ett år, et og et halvt år kan du tolerere denne typen ting, mer tid, tankene dine blir tåkete.

Hvordan kan du hjelpe etterlatte veteraner i dagens klima?

Før du kan hjelpe dem, må du nærme deg dem fysisk og mentalt. Vår største utfordring er stigma. I de fleste tilfeller er en sterk og modig soldat livredd for psykologer og psykiatere. Han liker å søke tilflukt i alkohol, som gir enda større psykiske problemer. For å nå ut til disse menneskene trenger vi tid, som vi vanligvis ikke har. Soldater føler at vi ikke er der når de har å gjøre med en traumatisk hendelse, at vi ikke er i frontlinjen, og derfor ikke kan forstå hvordan de har det, enn si hjelpe dem. Vi møter profiler som hopper ved den minste lyd, sjekker hvert hjørne av rommet når de kommer inn, og føler seg ansvarlige for døden til følgesvennene deres. De føler mye skyld og trenger ikke medisiner, men trenger terapi. Så utfordringen er å oppnå en liten plattform. Hvis en soldat søker hjelp hos en psykiater og det virker, følger andre etter hvert etter. Selv om de fleste av dem bare ønsker én ting: å gå tilbake til kampen.

Hvordan har du og dine medleger det?

Jeg ville løyet hvis jeg sa at jeg hadde det bra. Jeg er syk». Jeg trenger betydelig psykologisk støtte fra mine kolleger og overordnede. Så jeg lever ting uke for uke, måned for måned. Jo mer det utvikler seg, jo mer kan jeg snakke om hva jeg lever og føler, utviklingen av min humør, angst, depresjon osv. Men jeg klager ikke.