Krig i Ukraina: Et av Europas største stålverk skadet i Mariupol

Ukrainske tjenestemenn sa søndag at Azovstel-stål- og metallurgiske fabrikken i Mariupol, en av de største i Europa, hadde blitt hardt skadet av granaten.

«En av Europas største metallfabrikker ble ødelagt. Ukrainas økonomiske tap er enorme«, Lesia Vasylenko, MP, la ut en video på Twitter-kontoen sin som viser tykk røyk som stiger opp fra et industrikompleks.I praksis ble fabrikken ødelagt«Den daglige lederen av Azovstal, Enver Tskitishvili, sa i en videomelding i Telegram at selskapet hans hadde tatt forholdsregler ved anlegget for å forhindre skade på miljøet siden starten av den russiske invasjonen 24. februar.»Koksovnsbatterier setter ikke lenger borgernes liv i fare. Vi stengte også masovnene skikkelig«, Han lovte.»Vi skal tilbake til byen og gjenoppbygge og revitalisere virksomheten«Han lovet å ikke nevne skadeomfanget. Azovstal-fabrikken i Mariupol eies av Medinwest-gruppen, som kontrolleres av velstående Rinad Akhmetov i Ukraina.