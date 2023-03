Krig i Ukraina: Et hack, #WagnerLeaks, avslører den hemmelige organisasjonen til Wagner-gruppen

En serie journalister mottok noen filer: Die Welt, Insider, Paris Match, Arte… og Sentral mappe.

Dossiersenteret er et anti-russisk medieutsalg, Mikhail Khodorkovsky, en dissident, tidligere oligark, Russlands rikeste mann, tidligere sjef for oljeselskapet Yukos, ble arrestert i 2003 for å ha oppfordret til kamp mot korrupsjon.

For tre dager siden publiserte Dossier Center en større nettbasert etterforskning basert på lekkasjene, og krysssjekket dem med allerede kjent informasjon, med tittelen «The Cyber ​​​​Army of Prigogine», oppkalt etter Wagners arbeidsgiver.

Vi visste allerede at Yevgeny Prigozhin er leder for den paramilitære gruppen Wagner (SMP Wagner) som opererer ikke bare i Ukraina, men også i land som Afrika og Syria. Paraplyorganisasjonen heter Concorde Group (som gir russiske myndigheter, bygg, hoteller, olje, kjøttforedling, politisk rådgivning).

Vi fikk endelig vite om eksistensen av et tredje selskap: et St. Petersburg-basert internettforskningsfirma. Den heter Goblin Farm. Dette er et velkjent segment av pro-Kremlin-desinformasjon, som var spesielt aktiv i den amerikanske presidentkampanjen i 2016 under valget av Donald Trump.

Det vi finner i dag er 400 selskaper, ekte eller fiktive, som tilhører Evgueni Prigojine og er forbundet med disse hovedpolene: paramilitær, desinformasjon og logistikk. Konklusjonen til dokumentsenterets etterforskere er at alle disse enhetene er iboende knyttet, den ene jobber for den andre.