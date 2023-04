Krig i Ukraina: EU ønsker «viktig første skritt» velkommen etter Xi-Zelensky-oppringingen

«Det er veldig viktig at Kina snakker med Ukraina. Jeg vil minne deg på at vi alle ønsker fred (…), men alle må forstå at det ikke kan være på noen måte,» sa den spanske tjenestemannen på reise til Bogotá.

«Ikke freden til en som ble tvunget til å overgi seg under en brutal invasjon, men en rimelig fred som anerkjenner rettighetene, «suvereniteten» og «integriteten til grensene» til det ukrainske folket. Ukraina understreket det spanske. Xi Jinping forsikret onsdag Volodymyr Zelensky om at Kina «alltid var på fredens side» og ba om «dialog». Det var den første kjente utvekslingen mellom de to siden starten av krigen i Ukraina 24. februar 2022. «Jeg ønsker denne dialogen velkommen og håper det vil være Kinas første skritt for å få Russland til å stoppe sin aggresjon,» sa Borrell. Tidligere har en EU-tjenestemann, som uttalte seg på betingelse av anonymitet, ønsket invitasjonen velkommen og sa at «kommunikasjonskanaler forblir åpne». EU-kommisjonens talsmann Eric Mammer husket på sin side at kommisjonspresident Ursula van der Leyen og Frankrikes president Emmanuel Macron hadde «fremsatt president Zelenskys anmodning» før en slik appell «da de møtte president Xi i Beijing».