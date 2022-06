Krig i Ukraina: Europa betaler 286 millioner euro om dagen til Russland for sin avhengighet av hydrokarboner, forklarer Nicholas Cossett, en forsker ved Royal Institute of Defense.

Nesten tre og en halv måned med konflikt i Ukraina er ikke over ennå. Økonomisk bistand fra USA og Europa er enorm, spesielt når det gjelder våpenforsyninger, men hvilke konsekvenser? Når det gjelder sanksjonene mot Russland, igjen, selv om de er eksepsjonelle i sin hensikt, ser de ikke ut til å gi noe sikkert resultat. QR News spiller en rolle Julian Pomeroy, ULBs statsvitenskapsforsker Og Nicholas Cossett, forsker ved Royal Institute for Defense.

Fordelen med våpendistribusjon

Julian Pomeret forklarer at våpnene som Vesten har levert i stor grad har hjulpet motstanden til ukrainerne. Den samme bekymringen for Nicholas Cossett: «Uten denne våpenforsyningen ville ikke ukrainerne være i stand til å opprettholde en forsvarslinje mot omfanget av den russiske offensiven i Donbass. For tiden er situasjonen på bakken i ferd med å endre seg for de to involverte styrkene. Det skal bemerkes at ukrainerne har lovet Washington å ikke bruke disse mellomdistansevåpnene direkte på russisk territorium. Ukrainerne er opptatt av å respektere denne forpliktelsen til de som indirekte hjelper dem på slagmarken«.

Ubrukelige barrierer?

Nicholas Cossett forklarer at den første finansieringskilden for krigen var vår evne til å være avhengig av Russland. Forsker ved Det Kongelige Forsvarsinstitutt : «Europa betaler Russland 286 millioner euro om dagen for olje alene. Olje utgjør bare 46 % av russisk eksport. Dette er mer eller mindre halvparten av den russiske statens finansiering. Stilt overfor denne observasjonen jobber Europa gradvis for å redusere sin innvirkning på befolkningen vår. Hvis Europa klarer å respektere sin tidsplan, det vil si å avskjære seg fra russisk olje innen utgangen av året, vil det ramme russiske finansinntekter betydelig.s».

Er Europa for løst?

Før Russlands invasjon av Ukraina var Europas forhold til Russland tvilsomt på mer enn én måte, sier Julian Pomeret:Russland har spilt tungt på Europas gassavhengighet eller ideologiske nærhet med noen høyre- eller høyreekstreme ledere i Europa. I fremtiden vil Europa måtte revurdere sin diskurs«.