Krig i Ukraina: Europarådet ekskluderer offisielt Russland

Tidligere i uken bestemte Russland seg for å starte en «trekk ut av Europarådet»-prosess, og anklaget NATO og EU for å gjøre det til et verktøy for «deres militær-politiske ekspansjon og økonomi i øst».







Lagt ut den 16/20 den 16/03/2022 Studietid: 3 minutter



Europarådet, som garanterer rettsstaten på kontinentet på grunn av krigen mot Ukraina, utviste Russland offisielt onsdag, dagen etter Moskvas kunngjøring, en historisk beslutning om å banke på organisasjonens dør.







Unntaket ble besluttet onsdag morgen på et «ekstraordinært møte» i Ministerrådet, organisasjonens styrende organ, etter en rådgivende avstemning i Europarådet (PACE). Sistnevnte erklærte seg for å ekskludere Russland.

Bare timer før valget sto Moskva i spissen for offisielt å kunngjøre i 1996 at de ville stenge døren til Council of Strasbourg (øst-Frankrike), en organisasjon basert i landet. Den ble suspendert fra den uansett. 25. februar, dagen etter angrepet i Ukraina.

«Innenfor rammen av prosedyren igangsatt under paragraf 8 i Europarådets lov, har komiteen i dag besluttet at Den russiske føderasjonen slutter å være medlem av rådet (…) i 26 år. Etter tiltredelsen,» rådet sa i en kort uttalelse.

En annen konsekvens av denne utvisningen er at Russland også vil trekke seg fra den europeiske menneskerettighetskonferansen, og dens 145 millioner innbyggere vil miste tilgangen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK).

Flagget til Den russiske føderasjonen ble senket fra masten foran rådet kl. 14.30 GMT (13.30 lokal tid), hvor bare flaggene til de andre 46 medlemslandene nå vaier.

De faste implikasjonene av fraskrivelsen vil bli definert senere av kabinettet, som vil gjenoppta sine møter om saken neste uke, sa organisasjonen.

PACE-president Tiny Cox sa i en egen uttalelse: «Det er trist å se et land satt til side etter 26 år med medlemskap.» ⁇

Dette er andre gang Hellas står overfor en lignende situasjon i 1969, før de ble utvist fra rådet under oberstenes diktatur. Hun ble gjenforent med ham i 1974.

I 2014 ble russiske PACE-parlamentsmedlemmer nektet stemmerett etter at Russland annekterte Krim. Etter fem år med spenning, til ukrainernes store misnøye, sluttet den russiske delegasjonen seg igjen til PACE.