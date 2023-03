Krig i Ukraina: FN Russlands presidentskap i Sikkerhetsrådet er en «dårlig spøk»

«Den 1. april ble FN Russlands presidentskap i Sikkerhetsrådet er en dårlig spøk. Russland har tilranet seg setet, det fører en kolonikrig, og presidenten er en krigsforbryter ettersøkt av ICC for barnebortføring, sa Ukrainas diplomatisjef, Dmytro Kuleba, på Twitter.

Formmessig består den av 15 medlemmer som hver har én stemme. Fem av dem sitter fast: Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia. Andre velges av FNs generalforsamling for to år.

Les mer Belgia planlegger å levere to av sine eksisterende gruver til Ukraina

Et flertall på ni stemmer kreves for at vedtaket skal vedtas. Hvert fast medlem har vetorett. Hvis han gjennomfører det, vil en resolusjon støttet av tilstrekkelig flertall vedtas.