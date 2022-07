Krig i Ukraina: For første gang siden den russiske invasjonen kunngjorde Blinken at han ville snakke med sin russiske motpart.

Den amerikanske utenriksministeren bemerket at telefonintervjuet «ikke vil være en diskusjon om Ukraina i de kommende dagene (…)», men hovedsakelig vil være viet amerikanerne som er internert i Russland og gjenopptakelsen av ukrainsk korneksport. En pressekonferanse.

«Jeg planlegger å ta opp et tema som er en prioritet for oss: løslatelsen av Paul Whelan og Brittney Griner, som ble urettmessig arrestert, og som burde få lov til å reise hjem,» sa han.

«Vi la et betydelig tilbud på forhandlingsbordet for flere uker siden for å lette disse utgivelsene,» la han til, og nektet å spesifisere hva det amerikanske tilbudet besto av.

Michael McFaul, den tidligere amerikanske ambassadøren i Moskva, har oppfordret president Joe Bidens administrasjon til å bytte ut to amerikanske fanger med den russiske våpenhandleren Viktor Bout, som er fengslet i USA.

Ifølge det russiske føderale tollvesenet ble basketballspilleren Brittney Griner arrestert i februar på en flyplass i Moskva etter at det ble funnet «vapes» av cannabisolje og en «væske med en merkelig lukt». Hun får 10 års fengsel.

Den tidligere amerikanske soldaten Paul Whelan, en tidligere sikkerhetssjef i et bildelerfirma som har vært varetektsfengslet siden 2018, fastholder sin uskyld etter å ha blitt dømt til 16 års fengsel i Russland for spionasje.

I forrige uke i Istanbul skulle Khashoggi etter planen diskutere med den russiske utenriksministeren en avtale mellom Kiev og Moskva om å tillate distribusjon av 25 millioner tonn korn til utlandet under mekling av Tyrkia og FN. sa Blinken. Satt fast i ukrainske havner.

«Vi håper at denne avtalen snart vil tillate at ukrainsk korn sendes gjennom Svartehavet igjen, og at Russland vil overholde sitt løfte om å la disse skipene passere,» sa han.

Imidlertid har ukrainske tjenestemenn gjentatte ganger sagt at de ikke stoler på Moskva.

Kreml på sin side kunngjorde at de ikke så noen hindring for å gjenoppta eksporten, og sjøminer lagt av ukrainske styrker for å beskytte mot et russisk amfibieangrep ble blokkert.

Ifølge kyiv vil minerydding kun finne sted «i korridoren som kreves for eksport».

Den siste telefonsamtalen mellom de to var 15. februar, Mr. Blinken advarte Russland mot en invasjon av Ukraina. Ni dager senere gikk russiske styrker inn på ukrainsk territorium, noe som førte til at USA og dets allierte innførte en rekke økonomiske sanksjoner mot Moskva for å isolere det internasjonalt.