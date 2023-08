Krig i Ukraina: Første lasteskip fra Odessa havn går til Tyrkia (se live på nytt)

Ukrainas president Volodymyr Zelensky kalte onsdag avgangen til det første lasteskipet fra havnen i Odessa ved Svartehavet en «betydelig milepæl», en utfordring til Russland, som har truet med å senke slike skip siden Ukraina avsluttet en avtale om å tillate det å eksportere sine skip. korn. .

Kunngjøringen om løslatelsen av det Hong Kong-flaggede containerskipet «Joseph Schulte» kom til tross for ny russisk nattebombing av ukrainsk korninfrastruktur på Donau i Odesa-regionen.

Amerikansk diplomati svarte onsdag at de russiske raidene over elven viste at Russlands president Vladimir Putin «ikke bryr seg» om å levere viktig mat til utviklingsland.

En annen russisk bombing på ettermiddagen drepte en 18-åring og såret fire andre i Dnipro-regionen, ifølge lokale myndigheter.

Kiev kunngjorde onsdag frigjøringen av Urozhaine i Donetsk-regionen på sørfronten, hovedaksen for den ukrainske offensiven.

Sergei Sobyanin, ordfører i Moskva, Russlands nabo til Russland, bekreftet i et sjeldent kvantitativt anslag at nesten 45.000 moskovitter kjemper på ukrainsk jord.