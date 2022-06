Krig i Ukraina: G7-toppmøtet begynner med nye sanksjoner mot Russland

Dette er det første signalet om støtte til Ukraina siden møtet, som startet i ettermiddag i de luksuriøse omgivelser i de bayerske alpene.







Av forfatteren

Lagt ut 26.06.2022 kl. 16:45 Studietid: 2 minutter



LLederne for G7-landene satte tonen for sitt toppmøte, som ble samlet i Bayern og kunngjorde at de var dypt engasjert i krigen i Ukraina, utvidet sanksjonene mot Moskva og oppfordret til solidaritet.

Dette er det første signalet om støtte til Ukraina siden møtet, som startet i ettermiddag i de luksuriøse omgivelser i de bayerske alpene. USAs president Joe Biden tvitret: «Sammen med G7 vil vi forby russisk gull, Russlands viktigste eksportkilde.»

De syv stormaktene (Tyskland, USA, Frankrike, Canada, Italia, Japan, Storbritannia) formaliserer sitt engasjement på slutten av tirsdagens møte, men Washington, London, Ottawa og Tokyo er allerede der og allerede mobilisert.







Den britiske statsministeren Boris Johnson har sverget at forbudet mot nyutvunnet gull i Russland vil «direkte angripe russisk oligarki og ramme hjertet av Putins krigsmaskin», uten å sikte mot gullet som allerede er solgt.

NATO og G7 enhet

Stilt overfor risikoen for «tretthet» nevnt av Boris Johnson fra den vestlige leiren, lanserte den amerikanske presidenten en ny oppfordring til G7 og NATO-solidaritet mot Moskva.

Vladimir Putin trodde på en eller annen måte at NATO og G7 ville splittes.

Den tyske kansleren, som var vertskap for toppmøtet, berømmet samholdet til de «Putin uventede» allierte og oppfordret hvert land til å «dele ansvar» for å møte de økende utfordringene i denne konflikten over tid.







Joe Biden ønsker å bevise for sine allierte at å motsette seg Russland og å konfrontere Kina er absolutte, ikke motstridende, motiver. G7 ønsker å motarbeide Kina og dets «nye silkeveier» spesielt, og investerer tungt i infrastrukturen til tilbakestående land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Søndagsledere planlegger å delta.