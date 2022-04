Krig i Ukraina: Greenpeace blokkerer russisk tankskip i Norge

Greenpeace-aktivister lenket seg fast for å hindre en russisk oljetanker i Oslofjorden i å losse sin oljelast.Sponsorer av Putins krig«, meldte organisasjonen mandag.

Ust Luga, registrert i Hong Kong av det russiske oljekonsernet Novatek, frakter 95.000 tonn parafin til Esso-terminalen på åsgårdstranden i Sørøst-Norge, opplyser Greenpeace i en uttalelse.

Ifølge nettstedet Marine Traffic tilhører tankskipet den russiske byen, hvis navn ligger i nærheten av St. Petersburg.

Greenpeace-aktivister på et av de oppblåsbare skipene knyttet seg til kjettingen, mens andre foldet ut bannere på kajakker.Olje provoserer fram krig«(«Olje brenner krig«), Ifølge NGO ble noen aktivister arrestert av politiet før de deltok i operasjonen.

«Jeg er sjokkert over at Norge opptrer som et fristed for russisk olje, som er kjent for å finansiere krigen (Russlands president Vladimir Putin).Frode Flem, president i Greenpeace Norge, sa i en uttalelse.

Lasten ble ikke påvirket av vestlige sanksjoner

Ifølge en talsmann for Esso Norge ble ikke tvilsom eksport påvirket av vestlige sanksjoner mot Russland på grunn av invasjonen av Ukraina.

«Denne ordren ble satt på plass før Russland invaderte Ukraina«, understreket Anne Fougner i Dagbladet.»Esso Norge har ingen andre kjøpsavtaler for produkter fra Russland«, la hun til.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, har Norge siden 18. mars søkt om alle sanksjoner mot Moskva.