Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy advarte mot tredje verdenskrig på tampen av et FN-toppmøte i New York og sammenlignet Russlands president Vladimir Putin med Adolf Hitler. I et intervju med det amerikanske programmet «60 Minutes» som ble sendt på søndag, sa Mr. Zelensky har mistet verdien av verdensopinionen. «De valgte ham og gjenvalgte ham og skapte en ny Hitler,» sa han. Den ukrainske presidenten kan ikke skru klokken tilbake, men Mr. Han sa at det var mulig å stoppe Putin nå.

Putin trekker frem «sitt beste kort» i møte med ukrainsk motangrep: «Mordvichevs CV viser det» «Hvis Ukraina faller, hva vil skje om ti år?» MR. spurte Zelensky. «Hvis russerne når Polen, vil tredje verdenskrig bryte ut. Så hele verden må bestemme seg for om de skal stoppe Putin eller starte en verdenskrig,» fortsatte han. Han forventes å delta på et FN-toppmøte i New York mandag. Mer enn 140 ledere vil delta. For første gang vil den ukrainske presidenten innta scenen i generalforsamlingen og forventes å delta i et sikkerhetsrådsmøte på høyt nivå dedikert til krigen i landet hans på onsdag. Mr. Trump er klar for nye diskusjoner med president Joe Biden om å støtte Kiev mot en russisk invasjon. Zelensky vil bli ønsket velkommen til Det hvite hus på torsdag.