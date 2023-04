Krig i Ukraina: Hvordan Russland organiserer seg for å skape kaos i Nordsjøen

Denne onsdagen Skandinaviske medier (Danmark, Norge, Sverige og Finland) for å sette fingeren på noen russiske aktiviteter i Nordsjøen. Ifølge deres etterforskning kartlegger russiske spionskip området for mulig sabotasje. videresendes som verden Og dette BBCMed henvisning til Scandinavian Journal, A «Fartøy forkledd som fisketrålere og forskningsfartøyer har faktisk undervannsovervåkingsutstyr». Idealet? Etablering av kart over Nordsjøen og «Enda en plan for å sabotere havvindparker, gassrørledninger og kommunikasjonskabler.»

Russisk spionskip funnet utenfor den belgiske kysten: «Vi vet ikke eksakte motivasjoner, men ikke vær naive»

Også, ifølge forskjellige medier, ble kommunikasjon avlyttet, noe som indikerte tilstedeværelsen av spøkelsesskip i Nordsjøen, som sørget for ikke å slå av senderne. Spesielt ett russisk skip har blitt trukket ut av rapporten: det er «Admiral Vladimirsky», som offisielt presenteres som et cruiseskip.

Ifølge et medlem av dansk kontraetterretning ville Russland ha lagt opp planen for å sabotere dersom krigen i Ukraina eskalerte og spenningen med Vesten eskalerte.

russisk reaksjon

Merk at denne informasjonen, spredt av skandinavisk presse, raskt reagerte på Russland, som benektet det. «Mediene i disse landene tok feil i etterforskningen. De vil grunnløst anklage Russland. Vi vil at de skal gi mer oppmerksomhet til angrepene på Nord Stream og til en åpen og upartisk internasjonal etterforskning av disse sabotasjehandlingene.»kunngjorde Dmitrij Peskov, talsmannen for den russiske presidenten, ifølge rapporten verden.

«Selv om det er et nederlag i Ukraina, vil Russland vinne»: hva ligger bak uttalelsene til Prigozhin, lederen av Wagner