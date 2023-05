Denne mandagen avslørte Washington Post at Wagner, lederen av den militante gruppen, hadde forsøkt å forhandle med Kiev. Denne informasjonen kommer fra Berømte lekke amerikanske hemmelige dokumenter. Spesielt, ifølge dokumentene, ville Prigozhin ha forhandlet om overtakelsen av Bagmouth. Han tilbød seg å gi Ukraina informasjon om stillingene til russiske tropper i bytte mot tilbaketrekning av ukrainske tropper fra byen.

Hvem er Evgeny Prigogine, Vladimir Putins ambisiøse pøbel egentlig?

Vi vet imidlertid ikke hvilke presise posisjoner Prigozhin var villig til å artikulere til ukrainerne. To ukrainske tjenestemenn bekreftet overfor Washington Post at Wagners sjef faktisk hadde innledet forhandlinger ved flere anledninger, men Kiev nektet hver gang, i frykt for en felle. «Kiev avviste dette tilbudet fordi ukrainere ikke stolte på Yevgeny Prigozhin»Det rapporterte Washington Post.

I følge hemmeligstemplede dokumenter ble kontakter mellom Prigozhin og ukrainsk etterretning tatt per telefon og personlig fra begynnelsen av konflikten. Wagners sjef skal ha oppfordret Kiev til å angripe Krim.

Hvis Jevgenij Prigojine kvalifiserte disse avsløringene fra amerikanske nyhetsmedier som «dumhet», svarte den ukrainske siden og presidentskapet rett ut. «Det er et spørsmål om militær etterretning.»Sa Volodymyr Zelensky uten å bekrefte eller avkrefte.

Hvis informasjonen bekreftes, kan det bli et svik fra Moskvas og Vladimir Putins side. Men subtilt Picaro, vi må være forsiktige med å møte denne informasjonskrigen. For saken kan også være et forsøk på å destabilisere Russland.

Eks-KGB-spion forstår russisk spenning: «Prygozhins midlertidige president, Putin ikke lenger»