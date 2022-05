Krig i Ukraina: Hvorfor er 9. mai 2022 en viktig dato? Hva kan skje?

Russisk militærparade på ukrainsk jord?

Et annet rykte har vært mye sirkulert på sosiale nettverkssider de siste timene. Russland vil forberede en «Victory Parade» I sentrum av den ødelagte byen Mariupol, Ukraina, via Azovhavet. Gitt at byen har vært under beleiring i flere uker, kan Moskva vises som en «frigjort by» under denne feiringen og fungere som et skue som sies å ha erobret bakken?

Den ukrainske etterretningstjenesten (GUR) rapporterte først om en rekke ledetråder. Elementer som sier at dette prosjektet er på Kreml-bordet. På GURs Telegram-kanal kan du lese at Sergej Kryenko, visedirektøren for den russiske presidentadministrasjonen, kom til Mariupol 9. mai for å forberede seremonien.

Et annet element: De siste timene har nyhetsbyrået APTN vært i stand til å se kaotiske scener på gatene til Mariupol-katastrofen. Folk som ble presentert som «frivillige» sa: «Rydd i byen». Noen fjernet ruinene ved hjelp av gravere eller gatebørster. Andre prøvde å reparere elektriske installasjoner langs veien, mens andre restaurerte krigsskadde monumenter eller plasserte russiske flagg på elektriske stolper. «Vi tilbyr vår bistand som en del av denne humanitære innsatsen for å gjenopprette byens parker og monumenter med tanke på 9. mai.» «Frivillig» Denise, som ble intervjuet av en APNT-journalist, forklarte. Han forklarte at målet var å tillate «Borgere for å feire denne helligdagen» .