«En som dro for å hente mat fra supermarkedet ble skutt foran øyet mitt«: I Botswana fortalte Olena til AFP hvordan russiske styrker var»Brutal«, Forskjellig fra de vanlige spillerne, sådde terror i byen.

Området, som ligger 30 km nordvest for sentrum av Queue, har vært okkupert av det russiske militæret siden 27. februar og har vært utilgjengelig i mer enn en måned.

Beskytningen ble stanset 31. mars og de ukrainske styrkene var i stand til å infiltrere fullt ut for bare noen dager siden.

Hele måneden okkupert av russiske styrker, bodde Olena (43), som ikke ønsket å oppgi etternavnet sitt, i krisesentre med barna sine på 7 og 9 år i kjellere uten strøm. Fire etasjers offentlig boligbygg og andre beboere som bor der.

«Det var ingen ukrainsk hær i byen, kun regional sikkerhet, hovedsakelig vaktene til lokale selskaper, som var ubevæpnet. Så flyktet de«Da russerne ankom, sa hun til AFP, med en sterk og overbevisende stemme.

«Opprinnelig var det stort sett unge (russiske) soldater. Så, to uker senere, var det andre. Voksne, de er over 40 år. De er grusomme. De oppførte seg alle feil. Det var der drapene begynte«, legger hun til med et gjennomtenkt, mørkt blikk, før hun tar en pause.

Russland avviste mandag «Helt sikkert«Alle påstander knyttet til oppdagelsen av en rekke sivile kropper i byen Bautza.

«Lik som ligger i blodet«

Ifølge Olena er dette gamle mennesker.»De var veldig godt utstyrt og de hadde sorte og mørkegrønne uniformer«, Russland er ikke de vanlige militæruniformene.

«De russiske soldatene var gode og veldig tøffe menn, spesielt FSB-offiserene«, russiske sikkerhetstjenester, Olena bruker rød lue, Phyllis-jakke, treningsbukse og sportssko.

«Jeg spurte soldatene hva jeg skulle mate barna mine. De brakte oss rasjoner og mat. Det var FSP som forbød oss ​​å reise, og det var de som sa de var de mest voldelige spesialstyrkene. Hva russerne sa om russerne!«Hun lover.

«Jeg så selv hvordan de skjøt folk. En som dro for å hente mat fra supermarkedet ble skutt foran øyet mitt«, insisterer hun.

Bare kvinner fikk gå ut for å hente vann eller mat, menn fikk ikke gå på gata og måtte holde seg hjemme.

«Våre naboer gikk ut for å kaste søppel og klokken var 17.00 og det var to menn og en kvinne. En av dem tjenestegjorde i militæret. De kom ikke tilbake. Da vi gikk på leting etter ved i gården til et hus, ble de oppdaget av kvinnene i bygningen vår. Likene lå i blodet med spor etter kuler«, forklarer beboeren.

«Da FSB-agentene kom spurte de + hvorfor dro du ikke? + Jeg fortalte dem at jeg har bodd her i 43 år og lever et avslappet liv, så hvor skal jeg dra? Der begynte de å kalle oss forrædere fordi vi ikke dro«.